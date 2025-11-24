Una notizia entusiasmante per gli amanti della vera pizza napoletana e della buona tavola: Rossopomodoro, la celebre catena di pizzerie e ristorazione presente in tutta Italia, si prepara a inaugurare una nuova, attesissima sede presso il parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano. L’apertura è prevista per il prossimo mese di dicembre, giusto in tempo per le festività.

Giugliano, “Rossopomodoro” aprirà i battenti al parco commerciale “Grande Sud” con un format innovativo

La nuova location non sarà la solita pizzeria, ma presenterà un concept evoluto che risponde alle diverse esigenze dei clienti. Il nuovo spazio ospiterà infatti: una pizzeria fedele alla tradizione partenopea che ha reso famoso il marchio, un ristorante completo per gustare i piatti tipici della cucina tradizionale. Una vera e propria novità: un bottega bar, pensato per colazioni, aperitivi e momenti di pausa, arricchendo l’offerta del format.

Rossopomodoro ha pensato anche alle famiglie, integrandole nel suo nuovo format. La struttura sarà dotata di un Playground interno, ovvero un’area giochi dedicata e sicura che permetterà ai più piccoli di divertirsi mentre i genitori si godono la cena o il pranzo in totale relax. Un’attenzione in più che rende il locale una destinazione ideale per tutti.

In vista di questa importante apertura e per garantire un servizio di alta qualità nel nuovo e ampio spazio, Rossopomodoro è alla ricerca di nuovo personale esperto in diversi ruoli della ristorazione. La catena offre opportunità a professionisti del settore che desiderano entrare a far parte di un marchio solido e in espansione. Si ricercano figure qualificate per l’area pizzeria, ristorante e la bottega bar.