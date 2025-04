Anche il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, interviene sulla rissa avvenuta domenica 13 aprile in piazza Gramsci a Giugliano. “Episodio sconcertante”, l’ha definito il prefetto, che non esclude l’istituzione di una zona rossa.

Giugliano, rissa tra giovanissimi in piazza Gramsci: il prefetto valuta una “zona rossa”

La zuffa ha visto il coinvolgimento di decine di giovani, come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva da Teleclubitalia. All’arrivo delle forze dell’ordine, i giovani si sono dileguati. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

L’episodio ha suscitato la dura reazione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha definito la vicenda “sconcertante” e ha annunciato la possibilità di istituire una “zona rossa” anche a Giugliano per arginare il fenomeno delle baby gang e dell’insicurezza urbana. La questione sarà oggetto di discussione durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato per mercoledì 16 aprile.

Preoccupazione è stata espressa anche dalla Confcommercio di Giugliano. In una nota ufficiale, il presidente Eliseo Verde ha dichiarato: “Condanniamo con fermezza quanto accaduto. Piazza Gramsci è di nuovo teatro di violenza che danneggia l’immagine della città e mette a rischio la tranquillità e l’attività di tanti imprenditori onesti”.