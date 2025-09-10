Attività di controllo e tutela del decoro urbano da parte della Polizia Municipale di Giugliano e del Settore Manutenzione del Comune. Nelle ultime ore sono stati effettuati diversi interventi mirati alla rimozione di ostacoli abusivi e pericolosi per la circolazione stradale.

Giugliano, rimossi paletti e fioriere abusive: l’operazione della Polizia Municipale

In via Padre P. Vasca, traversa di Corso Campano, gli agenti hanno rimosso dieci paletti in ferro installati senza autorizzazione. Durante le operazioni sono state elevate anche sanzioni per quasi 2.000 euro: quattro veicoli sono stati multati per divieto di sosta e due per mancanza di copertura assicurativa.

In via Vastarella sono stati eliminati sette paletti abusivi in ferro, mentre in via Mascagni la Polizia Municipale ha provveduto a rimuovere tre paletti e numerose piante e fioriere in cemento che invadevano la carreggiata, creando potenziali situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni.

L’Amministrazione comunale ha annunciato che seguiranno ulteriori interventi, in sinergia con le altre articolazioni del Comune, per contrastare le occupazioni illegittime della carreggiata con elementi che riducono le corsie di marcia e compromettono la sicurezza stradale.