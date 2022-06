Non riceve i soldi dell’elemosina e l’aggredisce fisicamente. Vittima la titolare di un supermercato di Giugliano, in via Ripuaria, che non aveva voluto assecondare l’ennesima richiesta di danaro da parte di un questuante senza fissa dimora di 24 anni.

Giugliano, rifiuta di fargli l’elemosina: picchiata dal senza fissa dimora

i I carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, violenza privata e percosse un 24enne nigeriano senza fissa dimora. I militari sono intervenuti in via Ripuaria, dopo una segnalazione arrivata al 112. Il giovane aveva aggredito la titolare di un supermercato che si era rifiutata si assecondare la sua ennesima richiesta di elemosina.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il 24enne, per evitare il controllo, ha strattonato ripetutamente i militari della Compagnia intervenuti sul posto. Solo dopo una breve colluttazione sono riusciti ad immobilizzarlo e a renderlo inoffensivo. L’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza della caserma di Giugliano, in attesa di giudizio.