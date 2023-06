Giugliano. Sono iniziati i lavori di rifacimento in via Arco Sant’Antonio a Giugliano. Operai al lavoro da questa settimana per realizzare il manto stradale. A comunicarlo, in un post, anche il primo cittadino Nicola Pirozzi.

“Il cronoprogramma sul restyling delle strade di Giugliano, tra centro città e fascia costiera, così come comunicato, andrà avanti con costanza fino a quando non rifaremo il look a tante strade del territorio, molte delle quali abbandonate da decenni in condizioni disastrose”.

Il sindaco, raggiunto dalla nostra redazione, ha poi aggiunto:”I lavori interesseranno la parte dell’asse viario dall’incrocio con via Frezza fino al ponte dell’asse mediano. Da questo punto in poi, fino al confine con la vicina Parete, si attendono, a breve scadenza, i lavori di potenziamento della rete da parte di Enel e Italgas. Saranno poi queste ultime a finalizzare il restyling della strada compreso il rifacimento del manto stradale”.

Ad essere ripristinata sarà anche via Nuova Sant’Antonio. Dopo queste due strade sarà la volta, di via Antica Giardini, via Pietro Micca e via Salvo D’Acquisto, dove i lavori inizieranno tra il 15 e il 20 giugno. In zona costiera al via invece il rifacimento in Viale dei Pini Nord. Per via Salvatore Nullo il restyling sarà realizzato con tre finanziamenti: uno comunale, relativo alla manutenzione stradale, uno regionale e in ultimo con il progetto “Strade Nato”.