Giovedì 12 Dicembre alle ore 17,30 a Giugliano, presso la sala Concezioniste, in via Concezione 30, si terrà un pubblico Dibattito Convegno in ricordo della figura di Giacomo Matteotti, eroe dimenticato martire della Libertà, in occasione del Centenario dell’Assassinio.

Giugliano ricorda Giacomo Matteotti: un convegno per il Centenario dell’Assassinio

Il convegno organizzato dall’IISE e dall’Associazione SmartSUD, con il Patrocinio Morale del Comune di Giugliano, sarà moderato da Giuliano Morlando ex consigliere comunale.

Interverranno il Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, gli ex parlamentari Giulio Di Donato e Antonio Iodice, Gennaro Riccio del Forum dei Giovani, il presidente dell’Istituto Italiano Studi Europei (IISE) prof. Armando Di Nardo, Antonio Russo per l’ANPI Giugliano, il Presidente della Sezione sannita dell’Istituto Studi del Risorgimento Luigi Razzano, l’Assessore alla Istruzione del Comune di Giugliano Giulia Palma, nonché alcuni ex sindaci della città e diverse altre personalità politiche e della cultura di Giugliano. La cittadinanza è invitata a partecipare.