Giugliano, riapre l’asilo nido di via Agazzi. La retta sarà a carico del Comune

Riapre l’asilo nido comunale di via Agazzi a Giugliano. Dopo un periodo di stop ieri mattina, 30 ottobre, sono state presentate le attività del micro asilo nido che ospiterà da lunedì 10 bimbi da 0 a 36 mesi. La retta dell’asilo sarà a carico del Comune, eccetto per le famiglie che superano un determinato ISEE.

La società che lo gestirà è la Global welfare services. I piccoli avranno anche la possibilità di pranzare al nido. Questa mattina a visitare la struttura il sindaco Diego D’Alterio che si è detto “orgoglioso di questo secondo asilo nido in città che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso i più piccoli e le famiglie”.