E’ ancora allarme sicurezza nell’area nord di Napoli. A Giugliano martedì sera tre malviventi hanno fatto irruzione armata all’interno di un’agenzia di scommesse, seminando il panico tra i clienti e i dipendenti dell’attività. La banda ha fatto poi perdere le proprie tracce a bordo di un’automobile.

Giugliano, rapina in via Colonne nella trappola del cantiere: assalto alla Better

Erano le 20 e 30 quando tre persone, con il volto travisato e di cui una armata di pistola, sono scese dalla macchina per prendere di mira la “Better” di via Colonne, di fianco all’Ufficio Postale, nella zona interessata dai lavori di rifacimento della condotta fognaria. I rapinatori, approfittando dell’orario di chiusura, sono entrati nel locale intimando ai dipendenti di consegnare l’incasso della giornata. Dopo aver raccolto il bottino, i tre sono risaliti a bordo dell’automobile e sono scappati. Si sono poi guadagnati una rapida via di fuga tra le strade limitrofe.

Sul posto sono successivamente sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano guidati dal capitano Matteo Alborghetti, che hanno effettuato i rilievi del caso e interrogato i testimoni. Acquisite le immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica del raid. Il bottino raccolto dai malviventi ammonta a diverse migliaia di euro, probabilmente l’intero incasso giornaliero dell’agenzia di scommesse. Un duro colpo per i commercianti della zona, già penalizzati dalla chiusura della strada e dalla presenza del cantiere, che hanno di fatto ridotto il flusso veicolare e il numero dei clienti.