Ancora un episodio di microcriminalità nell’area nord di Napoli. Questa volta i malviventi hanno preso di mira il supermercato Lidl di via Pigna, a Casacelle.

Giugliano, rapina da Lidl in via Pigna

I rapinatori hanno agito all’orario di chiusura. In due hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e hanno intimato ai dipendenti alla cassa, sotto la minaccia dell’arma, di consegnare l’incasso. La scena si è consumata sotto gli occhi increduli delle decine di clienti che affollavano il market il venerdì sera.

Dopo aver raccolto il bottino, i balordi sono scappati via facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono successivamente giunti gli agenti di Polizia del Commissariato Giugliano-Villaricca, che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze delle vittime. Acquisite le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. Per fortuna non ci sono stati feriti.

I precedenti

Quello di ieri è soltanto l’ultimo episodio di un’escalation criminale che nelle ultime settimane registra scorribande in tutti i comuni della cintura metropolitana a nord di Napoli. Soltanto pochi giorni fa un carabiniere fuori servizio ha sventato una rapina a un tabacchi di Afragola in via Fiore, consentendo l’arresto di un malvivente.