Ennesimo episodio di bullismo e violenza a Giugliano. Questa volta a pagarne le conseguenze una ragazzina di appena 11 anni che, nella serata di ieri, è stata aggredita e picchiata da un banco di coetanee senza apparente motivo.

Giugliano, ragazzina di 11 anni picchiata dal branco senza motivo. Al papà: “Non esco più”

Secondo quanto riportato da una testimone oculare, una nota commerciante del centro storico giuglianese, l’aggressione si è consumata intorno alle 19 e 30. La giovanissima stava passeggiando tra via Roma e Piazza Matteotti quando è tata avvicinata da un gruppo di ragazzine. Forse uno sguardo di troppo o una frase poco gradita sono state il pretesto per far scattare l’aggressione. L’undicenne è stata malmenata e poi lasciata sul posto.

I primi a soccorrerla sono stati alcuni passanti e negozianti del posto. “Non ho fatto nulla, perché mi hanno fatto questo?”, urlava in lacrime. Subito dopo è accorso il papà della minorenne, che ha spiegato come sua figlia fosse uscita semplicemente per fare una passeggiata. Sconvolto, non è riuscito a spiegarsi motivi del’aggressione e ha riportato la figlia casa. “Non esco più”, ha detto la ragazzina al padre mentre lasciava la piazza.