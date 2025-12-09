Giugliano, ragazzini distruggono l’installazione di Live Painting: la denuncia del sindaco D’Alterio

Un gruppo di giovani ha vandalizzato l’altra notte l’installazione di Live Painting allestita in piazza Matteotti per gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Giugliano. A documentare l’accaduto è un video, in cui i volti dei ragazzi sono stati oscurati ma che mostra chiaramente i calci e i colpi inferti all’opera artistica.

Giugliano, ragazzi distruggono l’installazione di Live Painting: la denuncia del sindaco D’Alterio

A denunciare pubblicamente l’episodio è stato il sindaco Diego D’Alterio, che ha espresso amarezza per quanto accaduto e ha invitato i cittadini a collaborare per proteggere gli spazi comuni. «Nel video abbiamo oscurato i volti ma si vede tutto. Anche la violenza con cui prendono a calci l’opera. Ed è triste, perché parliamo di ragazzi che invece di custodire ciò che è di tutti lo distruggono», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come tali gesti non rappresentino il vero spirito della comunità.

D’Alterio ha poi ringraziato chi ha ripreso e segnalato l’episodio, invitando i cittadini a continuare a denunciare comportamenti simili: «La nostra città è fatta di persone che rispettano gli spazi comuni e che hanno a cuore il luogo in cui vivono». Il sindaco ha ricordato il grande impegno dell’amministrazione per offrire un Natale ricco di iniziative che possano coinvolgere famiglie e bambini, con eventi e momenti culturali pensati per tutte le età. «È uno sforzo grande, che nasce dalla volontà di restituire alla città un clima diverso. E la città non merita queste mancanze di rispetto», ha concluso.