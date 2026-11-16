Giugliano. Pugno duro della municipale contro le attività del tempo libero: sigilli anche al Green club

Dopo il Kaiser, un’altra attività per il tempo libero è finita sotto il mirino delle attività di controllo della Polizia municipale di Giugliano. i sigilli sono scattati al Green Club in una struttura sportiva di Casacelle su un’are di tremila metri quadri con diversi spazi, come campi da calcio, una tensostruttura con campi da padel, un parco giochi, un’area food e un’area parcheggio.

Ad essere sequestrati anche gli spogliatoi con servizi igienici e un’area per la somministrazione di alimenti e bevande. Due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria. Il proprietario per cambio di destinazione d’uso e abusi edilizi e l tecnico di parte per per falsa attestazione. I titolari, contattati dalla nostra redazione, fanno sapere di star già provvedendo a sanare l’abuso.

Un nuovo provvedimento che arriva a poca distanza da quello che ha interessato il Kaiser, un locale del centro storico che fungeva da bar, sala per eventi e serate nel weekend, ancora sotto sequestro. I due provvedimenti hanno scatenato diverse reazioni in città, in particolare tra chi frequentava gli spazi e li riteneva tra i pochi luoghi di socialità a Giugliano. Da un lato chi sostiene che questi controlli siano necessari, dall’altro chi ritiene che la città perda così luoghi di aggregazione e socialità.