C’è aria tesa in maggioranza a Giugliano, in particolare nel Movimento 5 stelle. Volano stracci tra i pentastellati e l’argomento su cui si stanno dividendo gruppo consiliare e senatori del territorio è l’approvazione dei Pua, i piani urbanistici attuativi, le cui linee guida, finalizzate all’approvazione, venerdì 26 ritornano nuovamente all’attenzione del consiglio.

Giugliano. Pua, si accentua la frattura nei 5Stelle: consiglieri divisi su approvazione

Ieri il capogruppo 5 stelle Salvatore D’Agostino ha voluto smentire alcune notizie secondo cui i senatori presenti a un incontro tra i pentastellati e l’assessore Gerundo abbiano richiesto la documentazione dei Pua per farla visionare da esperti prima di dare l’ok in aula. “Non vi sono aspetti poco chiari – dice D’Agostino – e non è stata richiesta alcuna autorizzazione”.

Ma ad annunciare la volontà di un controllo extra è stato il consigliere Pezzella. Sul caso è poi intervenuto l’ex consigliere di centrodestra Paolo Liccardo, ora tra i banchi della maggioranza che conferma la “confusione nei 5 stelle” e tira in ballo la vicepresidente del Senato.

“Mi sembra irrispettoso paventare uno spauracchio circa la legittimità degli atti e la libertà delle scelte che un’amministrazione può compiere su delega dei cittadini che l’hanno eletta” dice Liccardo, difendendo dunque il provvedimento che arriverà in aula venerdì. Quello che emerge è una netta spaccatura da un lato Pezzella, Rita Pennacchio e la senatrice Castellone, dall’altro D’Agostino, Ricciardiello, Palma e il senatore Nave. Nell’ultimo consiglio, tra l’altro, proprio Pezzella e Pennacchio non erano presenti in aula e le loro perplessità sul tema dei piani urbanistici sono ormai note. C’è da capire ora se venerdì la fronda contraria si presenterà in aula o diserterà la seduta, confermando la frattura pentastellata.