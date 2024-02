Tentata rapina ieri sera in un bar in via San Vito, a Giugliano. Due malviventi hanno atteso l’orario di chiusura per accedere all’interno dell’attività e mettere a segno il colpo. Il raid, tuttavia, non è andato come sperato dai balordi: il proprietario del locale ha reagito alle minacce dei ladri, ingaggiando anche un corpo a corpo e facendoli poi scappare a mani vuote.

Giugliano, proprietario di un bar reagisce a rapina e li fa scappare: ladri cadono da scooter nella fuga

I malviventi si sono dileguati in fretta a bordo dello scooter con cui avevano raggiunto il bar ma, per cause da accertare, hanno perso l’equilibrio e sono caduti rovinosamente dal mezzo a due ruote.

Sul posto sono poi intervenuti i poliziotti del Commissariato Giugliano-Villaricca, dopo aver ricevuto una segnalazione di una tentata rapina. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni e avviato le indagini per risalire ai responsabili che, malgrado l’incidente, sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. In via San Vito è poi giunta la Scientifica che ha repertato alcuni pezzi di meccanica del ciclomotore.