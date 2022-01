C’è fermento nella maggioranza di Nicola Pirozzi. Fermento che va avanti ormai già da diverse settimane e che in parte oggi trova una sintesi con la nomina di un nuovo vicesindaco. Il primo cittadino è pronto a nominare il suo braccio destro: si tratta di Anna Savarese che sarà in quota Movimento 5 stelle più Stefano Palma e Caterina Sestile.

Savarese, dirigente di Legambiente, candidata non eletta alle ultime amministrative a Napoli con Antonio Bassolino, una delle donne di punta delle sue civiche, ora sarà il riferimento del Movimento 5 stelle in giunta. I pentastellati, dopo l’addio di Pasquale Mallardo e il rifiuto di Del Giudice, hanno preso tempo per indicare un nuovo nome. E nel bel mezzo di questa attesa è accaduto che sono iniziati anche malumori di Stefano Palma e Caterina Sestile. Secondo indiscrezioni questi ultimi potrebbero persino iscriversi al Movimento. Proprio questo gruppo di Ricciardiello, Pennacchio, Pezzella, Palma e Sestile erano gli assenti all’ultimo consiglio comunale dell’anno quando la maggioranza non ebbe i numeri alla prima convocazione e alla seconda fu mantenuto il numero legale dal centrodestra.

Il nome della Savarese e questi ultimi riposizionamenti non sarebbero condivisi però dall’altro pentastellato in aula, Salvatore D’Agostino che invece ha come riferimento nell’esecutivo l’assessore Taglialatela Scafati.

Una situazione nebulosa, dunque, tra le fila della maggioranza che potrebbe risolversi con la nomina della nuova vicesindaca?