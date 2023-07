Si sono concluse le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie a Giugliano.

Domenica c’è stata la processione per le strade di competenza della parrocchia dedicata alla Vergine. Il corteo è stato molto sentito, tantissimi fedeli che hanno preso parte al momento conclusivo dei festeggiamenti. Momenti di preghiera che si sono alternati all’entusiasmo del passaggio del simulacro per le vie cittadine. Maria è stata accolta con applausi, canti e i tradizionali coriandoli. Il carro è partito dalla chiesa alle 17 per far rientro in serata accolto da uno spettacolo pirotecnico. Si concludono così giorni intensi di celebrazioni, preghiere e testimonianze partite con la novena e proseguite con una serie di appuntamenti religiosi e ludici.

Non sono mancate testimonianze forti di fede, come il racconto di una zia che durante la preghiera di sabato per gli ammalati, ha appreso che il nipotino di soli 20 giorni era stato dimesso proprio in quel momento. Il piccolo era ricoverato in ospedale da due settimane a causa di un virus. Adesso è casa e sta bene e la famiglia non smette di pregare.

Un legame quello della città alla Madonna delle grazi e sempre intenso e forte che di anno in anno si rinnova sempre più.