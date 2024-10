Problemi contrattuali per il servizio di sosta a pagamento a Giugliano. E’ quanto emerso in aula consiliare nella risposta della giunta comunale dopo la richiesta del consigliere Francesco Iovinella.

L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea altre possibili anomalie nei codici rilevati dagli ausiliari del traffico per i verbali. I problemi sarebbero sorti soprattutto per l’affidamento del subappalto per la rimozione col carroattrezzi.

