Prende il via il percorso che porterà alla prima edizione del Giugliano Pride, manifestazione che, secondo indiscrezioni, dovrebbe svolgersi il 26 settembre in città. Il primo appuntamento è in programma oggi, lunedì 6 luglio, con un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza.

Giugliano, prende forma il primo Pride: oggi l’assemblea pubblica, evento atteso a settembre

L’incontro si terrà alle 18 nella sala eventi della Libreria Claudio, in piazza Gramsci, e rappresenta il momento inaugurale del progetto promosso dal comitato organizzatore. L’obiettivo è coinvolgere associazioni, cittadini e realtà del territorio nella costruzione condivisa dell’evento.

L’invito degli organizzatori è rivolto a chiunque voglia partecipare al confronto e contribuire all’organizzazione della manifestazione. «Partecipa. Confrontiamoci. Costruiamo insieme», si legge nel post diffuso nelle ultime ore, accompagnato dall’invito a condividere l’iniziativa.

Il corteo del Giugliano Pride dovrebbe tenersi il prossimo 26 settembre, come annunciato sulla pagina ufficiale dell’evento. Ulteriori dettagli sull’iniziativa saranno illustrati proprio durante l’assemblea pubblica di oggi. L’iniziativa è promossa da Carlo Cremona, storico attivista per i diritti LGBTQIA+. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato e sui canali social dell’evento.