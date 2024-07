Giugliano, Polizia in azione: arrestato 50enne

Polizia in azione a Giugliano. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito, nei confronti di un 50enne di Giugliano.

Giugliano, arrestato 50enne per droga

Il provvedimento per la carcerazione è stato emesso lo scorso martedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà espiare la pena di 6 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

Arrestato 33enne a Frattamaggiore

Nella mattina di ieri invece, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Riscatto per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto, in evidente stato di alterazione psico-fisica che, armato di coltello, stava minacciando una persona dietro al cancello di un’abitazione.

I poliziotti si sono avvicinati all’uomo e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato recuperando, il coltello di cui lo stesso si era disfatto. Il 33enne, di origini nigeriane con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.