Sta facendo discutere nelle ultime ore a Giugliano la notizia secondo cui il Comune guidato da Nicola Pirozzi ha assunto come funzionario il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro. La vicenda è divenuta un caso politico a seguito di alcuni post pubblicati sui social dove si denunciava il caso.

Assunto al Comune di Giugliano il sindaco di Mugnano

Il primo cittadino di Mugnano ha partecipato tempo fa a un concorso per impiegati del comune di San Giorgio a Cremano. Da quella graduatoria, come accade di frequente soprattutto negli ultimi anni, stanno attingendo varie pubbliche amministrazioni che necessitano di infoltire la propria pianta organica. La graduatoria sta scorrendo ormai da mesi ed è giunta in queste settimane alla posizione raggiunta da Sarnataro che sarebbe stato contattato da diverse amministrazioni. La scelta è ricaduta su Giugliano dove dunque ricoprirà il ruolo di funzionario di categoria C ma essendo ancora in carica come sindaco ha dovuto richiedere un periodo di aspettativa. Diverse le critiche sollevate sui social. C’è chi ha parlato di inopportunità da parte del Comune di assumere un sindaco in carica, “potrebbe fare un passo indietro, vista la necessità di avere personale impegnato in pianta stabile” ha commentato un utente e chi come l’ex sindaco di Melito Bernardino Tuccillo ha scritto su Facebook: “Basta familismo amorale e clientelismo. Si faccia un’operazione trasparenza nel Pd di Schlein”.

Sul caso è intervenuto il consigliere di minoranza Paolo Conte che chiede di non “alimentare “inutili ed inesistenti” inciuci, senza conoscere i “fatti” amministrativi”. Il Pd di Giugliano sui social ha sottolineato che “Il Comune di Giugliano non ha indetto il concorso ma ha proceduto all’assunzione in totale trasparenza ed in ottemperanze alle vigenti norme di legge. Pertanto, si tratta in sostanza di una “non notizia” e di totale disinformazione”.