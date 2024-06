Giugliano. Proseguono i lavori per riaprire la piscina comunale di Giugliano. L’impianto sportivo di Campopannone è chiuso da fine ottobre a causa di problemi alla copertura della struttura, con numerosi disagi per gli utenti. Nei mesi scorsi si è tenuto anche un sit-in da parte di genitori e associazioni per denunciare lo stop alle attività che riguardano anche circa 200 bambini con disabilità.

Giugliano, piscina comunale chiusa: possibile riapertura a luglio

Il Comune, col sindaco Nicola Pirozzi ed il consigliere Francesco Cacciapuoti, si è fatto carico dei lavori di manutenzione straordinaria con un materiale più resistente. La ditta che sta eseguendo l’intervento avrebbe assicurato il completamento ad inizio luglio. L’idea dell’amministrazione comunale al momento sarebbe quella di proseguire con l’attuale gestore della piscina soprattutto per tutelare gli iscritti e non fermare le attività, oltre ad evitare l’incuria e possibili atti di vandalismo.

Successivamente però il Comune e la società dovranno trovare un punto d’incontro per risolvere il contenzioso con gli arretrati. L’attuale gestore sarebbe infatti moroso per alcuni canoni. Un accordo va trovato anche per il periodo di chiusura causa covid, soldi che dovrebbero comunque rientrare nelle casse comunali. Nella prima settimana di luglio, intanto, gli utenti dovrebbero avere di nuovo a disposizione la piscina dopo oltre 7 mesi. Poi si sistemeranno i problemi con l’attuale gestione dell’impianto comunale.