Il via libera dal Pd nazionale è arrivato. Il sindaco Nicola Pirozzi oggi è stato “in missione” a Roma per parlare con i vertici dei partiti della sua maggioranza sul da farsi. E l’ok per le dimissioni e per la eventuale ricandidatura è arrivato.

Giugliano, Pirozzi “in missione” a Roma per l’ok a fine anticipata del mandato: 17 consiglieri verso dimissioni

L’amministrazione Pirozzi è dunque al capolinea. Ora bisogna trovare 17 consiglieri disposti a dimettersi. I numeri ci sarebbero. Il motivo di questa accelerata è principalmente elettorale. La fine anticipata dell’amministrazione in questi giorni consentirà alla città di tornare al voto già questa primavera. Il mandato, invece, terminerebbe tra un anno.

Una mossa che spiazzerebbe gli eventuali avversari. Il termine ultimo per dimettersi è domani. Non oltre. Ora la scelta è sulla modalità: recarsi da un notaio o protocollare contestualmente le dimissioni. Le prossime ore saranno decisive.