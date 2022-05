“Le parole di Pezzella? Un infortunio linguistico, poi ha capito che ci sono altri organi dove dire la cose, organi con cui il sindaco ha un confronto sereno e costante”. Così il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, intervenuto a Campania Oggi, trasmissione in onda su Teleclubitalia dal lunedì al venerdì, commentando le dure parole del consigliere del Movimento 5 stelle che ha detto che “ci sono mele marce in maggioranza”.

Giugliano, l’intervento del sindaco a Teleclubitalia

Il primo cittadino è poi intervenuto sulle voci di dissapori in maggioranza. “Frizioni in maggioranza non ci sono ma solo contrapposizioni dialettiche – ha detto in diretta -. C’è dialogo e confronto sui temi. Penso ci sia una dialettica normale all’interno di un’amministrazione comunale. Abbiamo ottenuto grossi successi che mediaticamente non sono passati”.

Sulla scelta di aumentare la tariffa della sosta a pagamento in centro, il sindaco spiega: “La scelta di aumentare la tariffa della sosta a pagamento in centro è anche di carattere ambientale per evitare troppe auto al centro”.

Infine, parlando del suo partito, il Pd, è la questione ormai datata relativa all’ex sindaco Poziello dice: “Poziello nel Pd? Non oppongo paletti a nessuno. A dicembre 2022 termina l’impedimento di far parte del Pd dopo che si è candidato contro il partito”.