GIUGLIANO. È venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, 13 novembre, a Giugliano Raffaele Sequino. Conosciuto da tutti come Lello, Sequino aveva 74 anni ed era padre del consigliere comunale Luigi.

Giugliano, addio a Lello Sequino

Sequino è stato per ben 42 anni in servizio al Comune di Giugliano all’ufficio Stato civile. Una vita, la sua, spesa al servizio della comunità. Numerosissime le coppie che ha unito in matrimonio presso gli uffici di Corso Campano 200 che conservano di lui un ottimo ricordo.

Da tutti conosciuto come un uomo mite, sempre cordiale e disponibile. Era in pensione dal 2014.

L’uomo lascia moglie e tre figli. L’ultimo saluto si terrà domani, martedì 14 novembre, alle ore 16 presso la chiesa di San Giovanni al Corso Campano, proprio di fronte il Comune che è stata la sua seconda casa.

Numerosi i post di cordoglio per la sua scomparsa di quanti lo conoscevano e ricordano come fosse amato e benvoluto da tutti.