Lutto a Giugliano per la tragica scomparsa di Ines, nota stilista di 46 anni. Secondo quanto si apprende, la donna era affetta da un tumore al cervello. Scoperto da poco, nel giro di un mese le sue condizioni di salute si sono rapidamente aggravate fino al decesso. Lascia marito e figli piccoli.

Giugliano piange Ines, morta la “stilista degli angeli”

Dopo aver appreso la triste notizia, sui social è partito il tam tam da parte di amici e di tante donne che sono state sue clienti. Nel corso degli anni, Ines ha realizzato abiti da sposa meravigliosi e confezionato anche abitini per la bambine sorteggiate per il tradizionale Volo dell’Angelo a Giugliano. “ll tuo ricordo resterà impresso nel mio cuore. Mi hai regalato il mio sogno: applicare la mia cintura di cristalli all’abito della mia Sofia per la comunione. Grande donna ora cucirai abiti da sposa anche in paradiso”, scrive Tonia.

“Eri bella, eri una grande lavoratrice e professionista, una donna e mamma dolcissima, eri giovane, troppo giovane. Credo di non sbagliare se dico che hai lasciato un grande vuoto in tutti quanti ti conoscevano, tutta via Cumana ha sperato fino all’ultimo momento che tu ce la facessi. Mancherà il tuo sorriso, la tua gentilezza, le tue creazioni di alta moda, che giorno tristissimo. Un abbraccio forte alla famiglia e alle bambine, un abbraccio immenso”, è il commento di Arianna Organo. “Il signore sa scegliere i suoi angeli Voglio ricordarti così sorridente, pazzarella, buona disponible, altruista, l amica che c’è sempre”, scrive Antonella a corredo di una carellata di foto che le ritraggono insieme. I funerali di Ines si celebreranno oggi, alle 16 e 30, presso il Santuario dell’Annunziata, a Giugliano.