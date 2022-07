GIUGLIANO. È sconvolta la comunità di Giugliano per la morte del piccolo Antonio. Il bimbo stamane non ce l’ha fatta. Aveva solo 9 anni e frequentava la quarta elementare al V circolo didattico di Casacelle.

Dramma a Giugliano: morto Antonio a soli 9 anni

Antonio aveva avuto diversi interventi chirurgici a causa di una malattia che aveva dalla nascita. Purtroppo a seguito dell’ultimo intervento il suo cuore non ha retto ed è finito a seguito di un arresto cardiaco.

Stamane in tanti si erano riuniti in preghiera per lui sperando in un miracolo, poi la tragica notizia. Antonio non ce l’ha fatta. Tutti lo descrivono come un bimbo solare, sempre sorridente nonostante le tante operazioni.

“Purtroppo il Signore l’ha voluto con sé Antonio, il mio dolce alunno non ce l’ha fatta. Sono vicina alla famiglia, un dolore enorme” scrive la sua insegnante Teresa.