E’ un triste risveglio per la città di Giugliano. E’ venuto a mancare prematuramente Antonio Pirozzi, 39 anni. Le cause del decesso al momento non sono note e la famiglia, anche sui social, mantiene il massimo riserbo.

Giugliano piange Antonio: aveva 39 anni. Oggi i funerali

I funerali si terranno oggi, 17 maggio, alle ore 16 e 30, presso la Chiesa di San Marco Evangelista a Giugliano. Antonio – devotissimo della Madonna della Pace, come dimostra tra l’altro la foto scelta dai familiari per il necrologio – lascia la moglie Cecilia e due figli, Crescenzo e Sara.

La notizia del decesso di Antonio Pirozzi sta facendo rapidamente il giro dei social e ha colto di sorpresa quanti, tra amici e conoscenti, hanno avuto la possibilità di conoscerlo in vita. Da tutti è descritto come una bravo ragazzo, attaccato alla sua famiglia e alla sua città.