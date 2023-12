Smentisce voci che lo vedrebbero passare all’opposizione in disaccordo con il Movimento 5 stelle e il resto della maggioranza. Il consigliere metropolitano Salvatore Pezzella, ospite a Campania Oggi, trasmissione di approfondimento di Teleclubitalia, ha spiegato che dietro le dimissioni dei due vicesindaci pentastellati Pasquale Mallardo e Francesca D’Alterio ci sono motivazioni politiche.

Anche Pezzella come la minoranza mette in discussione il ruolo dell’assessore alla viabilità Angelo Abbate e non nasconde dissapori con Azione.