Giugliano perde un pezzo di storia: si è spento lo storico farmacista Cosimo Russo

Nel suo stile: silenzioso, riservato e laborioso. Si è spento a 90 anni lo storico farmacista giuglianese Cosimo Russo. Senza ombra di dubbio il decano dei farmacisti locali e fondatore della farmacia “San Nicola” nell’omonimo borgo di Giugliano, a pochi passi dalla parrocchia “San Nicola”.

Per decenni il dottor Russo è stato un punto di riferimento dell’intera città, impegnato in prima linea nel mondo della farmacia, sempre pronto a dispensare consigli utili ai cittadini su come impiegare nel migliore dei modi un prodotto e sempre all’avanguardia con i servizi da offrire alla clientela.

Padre di tre figli, ha trasmesso la passione per la farmacologia alla sua famiglia: due di loro hanno seguito le sue orme, vestendo il camice bianco e svolgendo il mestiere di farmacista con la stessa dedizione del padre.

Le reazioni

La notizia del decesso del dottor Russo ha sconvolto un’intera comunità. In queste ore sui social sono apparsi decine di messaggi di cordoglio e ricordi di clienti abituali della farmacia “San Nicola” e anche di cittadini che hanno voluto bene al dottor Russo.

“È venuto a mancare un uomo e un dottore di altri tempi. C’era sempre da imparare, pieno di cultura e intelligenza. Un uomo all’apparenza burbero e scostante, ma

nei miei riguardi sempre gentile ed educato. Sono molto dispiaciuta, mi mancherà”, è il commento di una commerciante. “Condoglianze alla famiglia. Bravo dottore, persona umile e di cuore. La figlia uguale a lui. Due persone rare”, scrive un’utente.