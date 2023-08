E’ stata ribattezzata dai residenti “via delle buche”. E nonostante siano passati dei mesi, il tratto di strada che va da Via Aporti a via delle Camelie, al confine tra Giugliano e Melito, continua a versare in una situazione di abbandono.

Giugliano, “via delle buche” peggiora dopo le piogge

A peggiorare le condizioni dell’asse viario sono le piogge registrate negli ultimi giorni di agosto, che hanno allargato le buche già presenti, creando ulteriori disagi ad automobilisti e pedoni, costretti e fare slalom tra le voragini aperte nel manto stradale.

Non una novità, del resto. La strada ha visto nell’ultimo anno un incremento del traffico veicolare dopo la chiusura di via Colonne causa lavori. Centinaia di cittadini e non, ogni giorno, hanno dovuto attraversarla, con non poche difficoltà.

A nulla è valso l’appello ai comuni di Giugliano e Melito da parte di molti residenti, uno dei quali, armato di ironia, qualche mese fa, aveva deciso di piazzare un cartello sulla vecchia targa toponomastica così da cambiare il nome attuale di “via delle Camelie” in “via delle buche”.