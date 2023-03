C’è anche chi la prende con ironia in via delle Camelie, arteria al confine tra i comuni di Giugliano e Melito che collega via Signorelli a via Colonne. La presenza costante di fossi e voragini rende la strada (quasi) impraticabile. E così i cittadini hanno pensato di ribattezzarla in “via delle buche”.

Crateri e voragini, tra Giugliano e Melito strada “ribattezzata” dai cittadini

Bisogna partire da una premessa: via Camelie ha registrato un improvviso incremento del traffico veicolare da quando una parte di via Colonne è stata interdetta alla circolazione per i lavori dell’Eav. Il cantiere ha dirottato migliaia di automobilisti ogni giorno lungo il percorso alternativo. Almeno un chilometro di deviazione per aggirare il tratto cantierizzato. L’arteria oggi sopporta un traffico veicolare senza precedenti al punto da trasformarla da stradina secondaria ad asse di collegamento tra due città. Peccato che ai due comuni nessuno abbia pensato alle condizioni del manto stradale.

Buche, avvallamenti, crateri che sbarrano il transito. Gli automobilisti che percorrono via Camelie sono costretti a invadere anche la corsia opposta per evitare di impantanarsi con l’auto dentro uno dei tanti fossi che costella la strada-groviera. Qualche cittadino, stanco dei disagi alla circolazione, ha così pensato di ribattezzare la strada. Ha stampato un foglio con su scritto “buche” e l’ha attaccato alla targa che riporta il nome della via. Una piccola novità nella toponomastica cittadina che maschera però, dietro l’ironica iniziativa, una denuncia rivolta alle istituzioni. Nella speranza che qualcuno ai piani alti di Giugliano e Melito, sordo alle lamentele dei comuni cittadini, prenda sul serio almeno la trovata goliardica.