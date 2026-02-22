Giugliano, partorisce in casa: il 118 assiste alla nascita di una bimba

Una nuova vita che inizia il suo cammino tra paura, tensione ed emozione. A Giugliano ieri si è compiuto il miracolo più antico e potente: quello della nascita, avvenuta tra le mura di casa con l’assistenza tempestiva del 118.
È quando la postazione Giugliano 02 riceve un’allerta per un probabile parto in casa che partono le procedure per non perdere neppure un secondo. L’ambulanza parte immediatamente, consapevole che in situazioni come questa ogni attimo può fare la differenza.
L’arrivo dei soccorritori
Giunti sul posto, i sanitari si trovano la mamma in bagno, provata ma cosciente. La neonata è già venuta alla luce ed è tra le braccia di una parente, ancora legata al cordone ombelicale.
Scatta subito il protocollo ginecologico. In costante collegamento con il medico della centrale operativa, l’equipe interviene procedendo al taglio del cordone. Subito dopo, l’autista soccorritore verifica il segnale più atteso: il pianto spontaneo della bimba.
Accertata la stabilità dei parametri vitali di mamma e figlia, l’equipaggio organizza il trasferimento verso l’ospedale di Giugliano, dove entrambe vengono affidate al personale sanitario per i controlli di routine.
A intervenire sono stati l’infermiera Emanuela Panella, protagonista insieme all’autista soccorritore Gianluca Montefusco di un’operazione che, nel giro di pochi minuti, ha trasformato un’emergenza domestica in una storia a lieto fine.