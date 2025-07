È finita nel sangue una discussione tra ragazzi ospiti del camping Liternum, in via Foce Vecchia, a Giugliano, dove nella serata di ieri – intorno alle 20:20 – un 15enne è stato accoltellato all’addome al termine di una lite scoppiata dopo una partita di calcio.

Giugliano, partita di calcetto finisce nel sangue: accoltellato 15enne. È grave

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano sono intervenuti immediatamente, trovandosi di fronte a una situazione particolarmente tesa, con numerose persone presenti e un clima agitato.

La vittima, colpita da un fendente che ha provocato la perforazione del fegato, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata operata. Attualmente si trova in prognosi riservata.

Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire rapidamente i fatti e individuare il presunto aggressore: si tratta di un 18enne incensurato, che nel frattempo era tornato a casa con la propria famiglia per paura di ritorsioni da parte degli amici e dei parenti del giovane ferito.

Secondo una prima ricostruzione, l’accoltellamento sarebbe avvenuto nel contesto di una colluttazione innescata da una lite tra coetanei. Il 18enne sarebbe intervenuto in difesa del proprio fratello, estraendo un coltello a scatto che teneva nel marsupio. Durante lo scontro, il colpo è partito e ha ferito gravemente il 15enne.

Nella notte, i Carabinieri hanno arrestato il 18enne con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane si trova attualmente in carcere, in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione e sull’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.