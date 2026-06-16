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Giugliano. Parte campagna di crowdfunding per realizzare opera dedicata a Basile

Una campagna di crowdfunding destinata alla realizzazione di un’installazione artistico-culturale dedicata al favolista giuglianese. L’opera, che sarà realzzata dall’artista giuglianese Gerardo Di Fiore, dovrebbe essere installata nelle intenzioni della fondazione di fronte il Comune al corso campano. Questa dovrebbe essere la prima di 50 opere, come il numero delle fiabe de Lo cunto de li cunti, per creare un vero e proprio percorso artistico culturale in città. La raccolta fondi è aperta a cittadini, associazioni, imprese che vorranno contribuire alla realizzazione del progetto.

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L’artista Di Fiore ha scelto di rappresentare la cerva fatata. Ma ciò che più conta per l’artista è avere un’opera nella sua città natale.

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