Si è svolto il primo lungo weekend di eventi al Parco Commerciale Grande Sud dall’8 al 10 dicembre. Tanti eventi per allietare i visitatori e clienti nell’atmosfera magica del Natale. Babbo Natale, Animazione e un grande coro Gospel “Coro Voci Bianche Arte in Musica” della Maestra Caterina dell’Aversana.

Gli eventi proseguono nel prossimo settimana con il Babbo Natale sul trono in piazzetta Basile, il magico elfo e l’animazione per i più piccoli.

Si prosegue fino al 23 dicembre con tante iniziative ed eventi. Il prossimo 22 dicembre l’evento musicale con Le Sette Bocche – Suoni, Ritmi e Danze della Tradizione.

Le Sette Bocche condividono l’esperienza della musica popolare, con una chiave interpretativa del tutto personale, molto vicina al Nu Folk o, come li ha definiti Marcello Colasurdo: “Etno Local”. Il progetto musicale del gruppo è un cammino di ricerca sulle origini della cultura del territorio, in cui ciascun componente esprime il proprio background musicale, per dare corpo ad uno spettacolo ispirato alla musica, ai canti e ai balli tipici della cultura popolare.

Si chiude il 30 e il 31 dicembre con il brindisi augurale con bollicine e panettone per tutti per un radioso 2024!

COMUNICATO STAMPA