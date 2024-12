Giugliano ora è crisi, al De Cristofaro passa il Monopoli 1-2

Continua il periodo nero per il Giugliano che va ancora ko al De Cristofaro con il Monopoli 1-2. Apre una rete di Grandoldo al 20′, De Paoli lascia il Giugliano in dieci per una doppia ammonizione e il Monopoli raddoppia con Bruschi nel secondo tempo, inutile il lampo nel finale di Ciuferri, per un Giugliano che non sa più vincere, continua invece il periodo d’oro per i gabbiano che si dimostrano squadra rivelazione della stagione balzando con questo successo al secondo posto in classifica, per una squadra imbattuta da ben 11 gare.

Giugliano-Monopoli 1-2

Il Giugliano è obbligato a smuovere la classifica per uscire dal momento di difficoltà, Bertotto decide di apporre qualche modifica alla formazione iniziale schierando il solito 4-3-3 con Russo tra I pali, in difesa coppia centrale con Valdesi e Minelli, sulle fasce Solcia e Oyewale, Linea mediana che vede Celeghin al centro del campo con Giorgione e capitan De Rosa come mediani, inedito tridente d’attacco con Valdesi riproposto in avanti e D’Agostino al ritorno da titolare a supporto di De Paoli punta centrale. Colombo per il Monopoli si affida a Bruschi e Bulevardi alle spalle di Grandoldo.

Primo tempo

Prima frazione della gara che vede una lunga fase di studio tra le due formazioni con il Giugliano che si limita ad uno sterile giro palla senza trovare spazio tra le maglie del Monopoli ben compatto nel non servire il fianco all’avversario.

Al 20′ arriva la prima conclusione per il Giugliano: De Rosa ci prova da lontano e Vitale controlla facilmente a terra. Pochi secondi dopo la prima occasione per il Giugliano arriva l’imprevisto vantaggio del Monopoli traiettoria velenosa di Grandolfo che colpisce prima la traversa e poi termina in rete. Formazione ospite in vantaggio. Piove sul bagnato per il Giugliano costretto a rimanere anche in 10 uomini per più di un’ora di gioco, intervento di Bulevardi in area su De Paoli che cade a terra, reclama un calcio di rigore, ma per l’arbitro il numero 9 del Giugliano si è buttato: cartellino giallo per simulazione, è il secondo, e De Paoli finisce anzitempo la sua partita. Ennesima imprudenza per l’attaccante gialloblù che macchia ancora di più la fin qui deludente parentesi con il Giugliano. Finisce il primo tempo con il Monopoli in vantaggio di una rete e di un uomo vista l’inferiorità numerica a cui sarà costretto il Giugliano per tutta la ripresa.

Secondo tempo

Secondo tempo che si apre con il Giugliano che sfiora subito di riaprire la gara con Celeghin che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova un colpo di testa ma il palo dice no. Sfortunato il Giugliano che un minuto dopo aver sfiorato il pareggio subisce la rete del raddoppio con i Pugliesi grazie alla grande sforbiciata di Bruschi che batte un incolpevole Russo. Grave disattenzione difensiva della retroguardia che nonostante l’inferiorità numerica è colpevole di aver lasciato tutto solo il centrocampista pugliese. Cala il gelo al De Cristofaro per un gol che affievolisce le già poche speranze dei tifosi gialloblù, per un Giugliano sotto di due gol e con un uomo in meno.

Bertotto decide di modificare ancora inserendo Ciuferri e Padula per Giorgione e D’Agostino per un Giugliano a trazione anteriore per riaprire quantomeno la contesa. Il Giugliano alza il baricentro con le squadre che si allungano notevolmente, senza però trovare grandi occasioni. Bertotto manda dentro anche Masala mentre tra i Pugliesi spazio anche per l’ex De Sena. Ci prova ancora il Giugliano con Ciuferri che trova un’azione personale sulla sinistra mettendo in mezza una palla pericolosa sulla quale si avvita Njambè ma mette fuori. Ultimo cambio per Bertotto che inserisce anche Peluso per uno sfinito Celeghin. Nei 15 minuti finali succede ben poco con il Monopoli che si dimostra ancora una volta la squadra del momento, ottimo il lavoro degli uomini di Colombo, bravi nel saper gestire i vari momenti della partita. Nel finale la gara si innervosisce notevolmente con la frustrazione che inizia ad emergere per una crisi sempre più ampia nel Giugliano vicino alla settima partita senza vittoria. Nel pieno recupero un lampo di Ciuferri con il mancino regala un sorriso in una notte molto amara per il Giugliano. Non c’è più tempo al De Cristofaro per il Monopoli che passa 1-2 e regala al Giugliano la quinta sconfitta nelle ultime 6 gare. Risultato che apre una profonda crisi tra i tigrotti che restano fermi a quota 23 punti scivolando fuori dalla zona Playoff, continua il momento magico per un Monopoli che si candida a vera squadra della rivelazione in questo girone C salendo al secondo posto solitario in classifica.

Tabellino

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Solcia D., Minelli A., Caldore M., Oyewale S. (dal 29′ st Masala M.), De Rosa R., Celeghin E., Giorgione C. (dal 22′ st Ciuferri F.), Valdesi A., De Paoli A., D’Agostino G. (dal 22′ st Padula C.). A disposizione: Barosi D. (Portiere), Ciuferri F., La Rocca L., Llleshi A., Masala M., Maselli S., Njambe M., Nuredini A., Padula C., Peluso L.

MONOPOLI: Vitale S. (Portiere), Angileri A., Miceli M., Bizzotto N., Scipioni E. (dal 1′ st Cristallo C.), Battocchio C., Bulevardi D., Falzerano M. (dal 29′ st De Risio C.), Yabre M., Grandolfo F., Bruschi N. (dal 29′ st De Sena C.). A disposizione: Cellamare C., Cristallo C., De Risio C., De Sena C., De Vietro C., Fazio P., Ferrini M., Garofani G. (Portiere), Pace F., Virgilio P., Yeboah P.

Reti: al 20′ pt Grandolfo F. (Monopoli) , al 9′ st Bruschi N. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 30′ pt De Paoli A. (Giugliano), al 29′ st Caldore M. (Giugliano) al 25′ pt Scipioni E. (Monopoli), al 30′ pt Miceli M. (Monopoli).

Espulsioni: al 37′ pt De Paoli A. (Giugliano