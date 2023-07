Scattano i controlli per garantire sicurezza e legalità nella movida giuglianese dopo i gravi episodi della settimana precedente. Sabato sera il centro storico è stato interessato infatti dal dispositivo straordinario coordinato dal locale commissariato di Polizia di Stato.

Giugliano, operazione interforze al centro: raffica di controlli nella movida

Un’azione interforze col supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Blindata soprattutto la zona tra via Roma e piazza Matteotti con diverse unità in campo. Controllate oltre 60 persone ed accertare alcune irregolarità.

Diversi le violazioni al codice della strada accertate dai vigili: divieto di sosta, centauri senza casco, mancanza di assicurazione o revisione. Sanzionati poi due esercizi commerciali per violazioni in materia fiscale ed in un’attività accertata anche la presenza di un lavoratore a nero e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

I poliziotti hanno poi scovato altre irregolarità e fermato, tra l’altro, una vettura che era stata radiata dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico) per intestazione fittizia: auto confiscata e patente ritirata.

Un altro automobilista è stato poi sanzionato perché trovato in possesso di 16 grammi di hashish e 4 di marijuana. Insomma un’operazione legalità a tutto tondo portata avanti dai poliziotti fino a notte fonda col supporto delle altre forze dell’ordine.

Un’operazione ad “alto impatto” che scatta dopo la rissa finita in coltellate e spari del sabato precedente con due giovani feriti. Sulla vicenda proseguono le indagini degli agenti del commissariato di Giugliano, guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella e coordinati dalla Procura di Napoli nord. Intanto i controlli – assicurano – proseguiranno anche nei prossimi giorni per aumentare il senso di sicurezza soprattutto nella movida del weekend al centro storico giuglianese, troppe volte interessata da diversi problemi per il mancato rispetto delle regole.