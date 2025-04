Giugliano, “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud”: il restyling del fast food punta anche al divertimento dei bimbi

Giugliano. Fervono i preparativa al parco commerciale Grande Sud di Giugliano per la riapertura del punto vendita di “Old Wild West”. I lavori in corso procedono spediti, in atto come già annunciato, un ampliamento degli spazi, un’area che da 400 mq. passerà a 600 mq. Spuntano le foto di ciò che diventerà e di come lo store, appartenente alla nota catena di fast food, punterà l’accento sul divertimento di bimbi e a diventare riferimento per le famiglie per organizzare feste per i più piccoli. Le immagini dei render riportano la presenza di un playground che diventerà luogo del gioco dei bimbi.

COMUNICATO STAMPA