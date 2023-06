Buone notizie per i tifosi del Giugliano e non solo. I funzionari della Figc, giunti allo stadio De Cristofaro per il sopralluogo tecnico, hanno dato parere positivo approvando tutti gli interventi principali effettuati all’interno dell’impianto sportivo: illuminazione, impianto di video sorveglianza, panchine, spogliatoio e sediolini.

Giugliano. “Ok” per stadio De Cristofaro. Ultimi dettagli per iscrizione

L’ingegnere Giancarlo Vigiani, commissario impianti sportivi della Lega Pro, si è complimentato coi tecnici per gli interventi effettuati. Mancherebbero solo alcuni dettagli che verranno sistemati nei giorni successivi. C’è da sistemare la tensostruttura della sala stampa e il sistema di preflitraggio. Ultimi lavori che daranno poi il via libera alla squadra di iscriversi al prossimo campionato di serie C. Insomma manca veramente poco e il Giugliano Calcio può tornare a giocare le partite in casa davanti al suo pubblico. Ora manca solo la firma sulla convenzione da parte del club gialloblu guidato da patron Mazzamauro per la concessione d’uso ai sensi dell’art. 68 del Tulps. Il termine per l’iscrizione è il 15 giugno ma la federazione ha chiesto di ricevere il tutto entro martedì mattina.