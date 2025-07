Giugliano, nuovo progetto per inclusione minori rom: “Da settembre a scuola 150 bambini”

Un nuovo progetto per l’inclusione dei bambini rom di Giugliano sta per partire. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 2milioni di euro che serviranno in gran parte per la scolarizzazione di circa 150 minori da 0 a 13 anni.

La cooperativa L’impronta dovrà fornire educatori che al mattino si recheranno al campo per sollecitare i bimbi ad andare a scuola. Il trasporto presso gli istituti scolastici è ancora da organizzare. Poi la cooperativa provvederà a fornire loro il pasto e attività pomeridiane, tra le scuole e all’esterno. L’obiettivo è tenerli lontani dal campo per la gran parte della giornata.