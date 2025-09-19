Drammatico incidente questa mattina intorno alle ore 8 a Giugliano in via Arco Sant’Antonio dove una una Fiat Panda gialla e una Ford grigia si sono scontrate per una mancata precedenza.

Giugliano, non rispetta lo stop e si ribalta con l’auto: scontro in via Arco Sant’Antonio

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Giugliano, guidati dal comandante Luigi De Simone, la donna alla guida della Panda non avrebbe rispettato lo “stop” impattando così l’altro veicolo. L’urto è stato molto violento tanto da far ribaltare la Fiat.

Sul posto oltre ai caschi bianchi giunti per gestire la viabilità e garantire la sicurezza nell’area, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno medicato la donna sul posto e poi trasportata all‘ospedale San Giuliano in codice verde. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.