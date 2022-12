È stato scarcerato Massimo Buonavita, 45enne residente a Giugliano, irreperibile dallo scorso luglio e arrestato successivamente dai Carabinieri mentre prelevava il reddito di cittadinanza in un ufficio postale.

Giugliano, non era latitante 45enne arrestato mentre prelevava il Rdc: scarcerato

L’uomo era stato colpito da un ordine di carcerazione 5 anni, 4 mesi e 27 giorni emesso dalla Procura di Firenze. Ma nel frattempo si era reso irreperibile. Solo dopo tre mesi dal provvedimento restrittivo, i militari dell’Arma sono riusciti ad individuarlo e ad arrestarlo: Buonavita era a bordo della sua bicicletta elettrica e aveva raggiunto un ufficio postale di Giugliano per prelevare il sussidio economico.

Per mesi gli uomini dell’Arma hanno monitorato i social network, il web e i suoi movimenti finanziari, e proprio sfogliando il suo estratto conto hanno scoperto che fosse beneficiario del reddito di cittadinanza. I militari hanno inoltre notato che qualcuno prelevava sistematicamente l’intera somma accreditata poco dopo il bonifico, ogni volta in un ufficio postale differente, soprattutto in provincia di Napoli. I Carabinieri hanno quindi individuato sei uffici postali nei quali era ipotizzabile il prelievo da parte del 45enne. Nel giorno dell’accredito, si sono appostati nei pressi di ognuno di questi. L’uomo si è presentato all’ingresso delle Poste di via I Maggio e qui ha trovato i Carabinieri che lo hanno ammanettato.

A distanza di un mese dall’arresto, è arrivata la scarcerazione. Su istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, l’uomo è ritornato in libertà, senza alcuna misura restrittiva. Il difensore ha infatti dimostrato che il 45enne non solo non era latitante, ma era collocato presso una comunità terapeutica. Inoltre, proprio grazie al programma terapeutico che aveva intrapreso per il recupero dalla tossicodipendenza, spiega l’avvocato Poziello, l’ordine di carcerazione non poteva essere emesso perché inferiore ai 6 anni, così come stabilito dalla legge. Motivo per cui Buonavita è uscito di nuovo dal carcere, con la bici elettrica, giusto in tempo per andare a prelevare il reddito di cittadinanza anche per il mese di novembre.