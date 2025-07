Giugliano, non decollano i saldi estivi

Non sono partiti come di consueto i saldi estivi a Giugliano.

Questa è via Roma, quella che un tempo era la strada dello shopping cittadino. Le vetrine espongono i cartelli dei ribassi, ma i negozi restano tendenzialmente vuoti. A quanto pare, non c’è più la corsa all’affare: sparite le file all’esterno per accaparrarsi le occasioni migliori. Sono cambiate le abitudini dei consumatori che, già da tempo, preferiscono acquistare online. Complice anche una diversa gestione del budget familiare, sembrerebbe – almeno a giudicare dallo stato del commercio locale – che sempre più persone scelgano di destinare le proprie spese altrove. Si parte, come sempre, da sconti del 30%, qualcuno arriva già al 50, per poi salire verso ribassi più consistenti a fine stagione.

Per il momento, però, la partenza è silenziosa e molto lenta.