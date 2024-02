Giugliano. Un’opera pubblica costata oltre 1 milione e 100mila euro ma abbandonata nel degrado. Le sbarre sono state divelte e gli impianti razziati. Preda di ladri, vandali, coppiette e non solo. C’è anche chi la usa come parcheggio. Parliamo dell’area mercatale e fieristica di via Pigna, quartiere Casacelle, a Giugliano.

Un progetto partito da lontano, gara effettuata nel 2016 e lavori collaudati da oltre un anno e mezzo. Poteva rappresentare un’opportunità in più oltre all’altro spazio mercatale già in uso nei pressi dello stadio. Una vicenda seguita con attenzione dal consigliere Francesco Iovinella che ha già portata la questione in aula consiliare nell’ultimo anno. Secondo il primo progetto, l’area di via Epitaffio poteva essere destinata principalmente al food e questa per le fiere. Al momento l’amministrazione non avrebbe però ancora deciso. “Vorremmo effettuare un cambio di destinazione d’uso – spiega Iovinella – ma occorre fare presto, questo degrado è inaccettabile. L’amministrazione Pirozzi si occupi della tutela del bene pubblico”.

VIDEO: