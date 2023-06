GIUGLIANO. “Nasce a Giugliano la Federazione dei Moderati da un’alleanza tra compagini politiche locali che, dopo una serie di incontri, hanno tracciato una linea comune per condividere un percorso che ha come fine: la restituzione di una “casa” ai moderati e centristi giuglianesi, con l’obiettivo di garantire una maggiore azione riformista, popolare e centista. Tale progetto, oltre ad una serie di temi sui quali si chiederà il massimo coinvolgimento e confronto ai cittadini, ha come fine quello di rafforzare l’azione di governo locale del sindaco Nicola Pirozzi e di rappresentare un valore aggiunto, rispetto a quel sostanziale cambiamento a cui siamo stati chiamati. La nascita di questo laboratorio tende, inoltre, a mettere in campo una proposta politica importante fatta di dialogo con tutti coloro che non si riconoscono nella proposte estremiste e sovraniste. La Federazione verrà presentata alla città con un evento pubblico in cui verranno evidenziate le idee e le azioni politico/amministrative che si intendono perseguire”.

AZIONE

CENTRO DEMOCRATICO

GIUGLIANO BENE COMUNE

INSIEME PER GIUGLIANO

RETE

GIUGLIANO SUL SERIO

Comunicato stampa