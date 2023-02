E’ un triste giorno per la città di Giugliano. E’ morto a soli 52 anni Giuliano Palumbo, professore presso la scuola media Rita Levi Montalcini di corso Campano. Incredulità e sconcerto tra amici e familiari. Giuliano è venuto a mancare improvvisamente nella serata di ieri.

Giugliano, morto improvvisamente il professore Giuliano Palumbo

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, il 52enne ieri sera si trovava a casa della suocera quando si sarebbe sentito male. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, però, il suo cuore aveva già smesso di battere. Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto fulminante. Giuliano avrebbe perso il papà e il fratello, alcuni anni fa, in circostanze molto simili.

Domani i funerali

l I funerali di Giuliano si terranno domani, 23 febbraio, presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Giugliano alle 16, in via Oasi Sacro Cuore. Attesi per l’ultimo saluto anche i suoi alunni. Il docente lascia una moglie, Luisa Cirillo, anche lei insegnante, e i figli Giuseppe e Caterina. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio anche sui social. “Solo Dio può darti la forza per superare questa grave perdita – scrive Pamela alla moglie di Giuliano – . Affida a Lui il dolore, insieme ai momenti più belli trascorsi insieme e all’amore che vi univa. Sentite condoglianze”.

Lutto a scuola

I suoi alunni della Rita Levi Montalcini gli hanno dedicato un commovente post su Facebook. “I ragazzi della scuola media Rita Levi Montalcini succursale piangono tantissimo stamattina per la scomparsa improvvisa del loro carissimo, amatissimo, dolcissimo professore di tecnologia – si legge nella lettera – Una persona meravigliosa! Gli studenti hanno perso un docente eccezionale, ma soprattutto un padre. Giuliano amava tantissimo i suoi allievi che appunto sono disperati e non solo gli alunni attuali ma tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel loro percorso scolastico. I tuoi alunni hanno perso davvero tantissimo con la tua scomparsa”.