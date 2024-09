Da oggi la polizia municipale di Giugliano è nuovamente senza comandante. Emiliano Nacar ha rassegnato le sue dimissioni perché ha accettato un incarico a tempo pieno al Comune di Pomigliano. Il rientro dalle ferie è dunque contrassegnato da una nuova tegola, l’ennesima, che si è abbattuta sul comando di via Aniello Palumbo e sull’amministrazione comunale di Nicola Pirozzi. Nacar era nella terza città della Campania da febbraio e il suo incarico era a tempo determinato fino ad aprile 2025. Ma la proroga era già nell’aria.

Giugliano, municipale di nuovo senza comandante: incarico a tempo pieno per Nacar a Pomigliano

“Sento di ringraziare tutti in questa esperienza di quasi sette mesi – commenta Nacar -. Pochi agenti in un territorio vasto ma che si sono uniti credendo in un progetto di lavoro”.

In questi mesi, il capo della municipale ha portato avanti numerose operazioni. “Quasi 600 sequestri amministrativi di veicoli, un campo rom assediato completamente, decine di immobili sequestrati penalmente ed una lotta alla speculazione edilizia – continua il comandante dimissionario -. Sento di ringraziare tutta l’amministrazione e il sindaco Pirozzi per la fiducia che in me ha riposto. La Polizia locale di Giugliano deve completare la sua crescita e io sono stato onorato di dirigerla”.

La municipale giuglianese vive questa condizione di instabilità ormai da 3 anni, da quando la ex comandante Maria Rosaria Petrillo, vincitrice di concorso, ha vinto un’altra selezione ma al Ministero degli Interni. Dal 2021 Petrillo è dirigente di polizia municipale di Giugliano in comando al Ministero. Questo impedirebbe all’amministrazione di assumere un dirigente a tempo indeterminato. Per questo dal 2021 i caschi bianchi sono stati diversi mesi senza un comandante o hanno avuto capitani che si sono alternati di 6 mesi in 6 mesi. Le dimissioni di Nacar hanno sollevato critiche della minoranza: “Dopo anni di continui cambi di direzione, promesse disattese e instabilità, la sicurezza della nostra città resta un miraggio lontano” commenta il consigliere di Fdi Francesco Iovinella.