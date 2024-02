Proseguono i controlli della Polizia locale di Giugliano sul territorio. Stavolta l’attenzione dei caschi bianchi si è focalizzata sulla fascia costiera.

Giugliano, multa a un bar e controlli della Municipale nei campi rom: sequestrato veicolo

Innanzitutto, è stato effettuato un controllo nei campi rom, dove è stato scoperto un camper completamente privo di copertura assicurativa. Il proprietario, di origine bosniaca, non aveva nemmeno un regolare permesso di soggiorno in Italia. Di conseguenza, il veicolo è stato sequestrato amministrativamente.

I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali. La Municiapale ha sanzionato un bar a Varcaturo per diverse irregolarità, tra cui l’assenza di licenza e l’omissione delle indicazioni dei prezzi dei prodotti. Le multe inflitte all’esercizio commerciale ammontano a un totale di 7000 euro.

Multe fino a 600 euro

Il Comandante Nacar ha sottolineato che questi interventi non sono casuali, ma fanno parte di una strategia mirata per il controllo del territorio. Le postazioni mobili di controllo continuano a operare e sono state comminate sanzioni anche per mancanza di copertura assicurativa, con multe fino a 600 euro.