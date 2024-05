Una banda di sei persone, tra cui anche un giovane di 16 anni. Finora l’unico arrestato dai Carabinieri a Giugliano. Secondo i militari, il minore sarebbe autore – insieme agli altri complici – di sei furti ai danni delle attività commerciali della Terza città della Campania – in cui da settimane persiste il fenomeno dei raid alle abitazioni e ai negozi – e della città di Quarto.

Furti a Giugliano e Quarto, preso membro di una banda di ladri dopo inseguimento: ha 16 anni

L’arresto è scattato alle prime luci dell’arma. I militari della sezione radiomobile della locale compagnia stavano percorrendo via Santa Maria a Cubito quando hanno notato un Fiat punto. La stessa auto era tra quelle segnalate perché utilizzate da una “batteria” di ladri. A quel punto, gli uomini della Benemerita sono entrati in azione: hanno intimato l’alt al conducente, ma anziché fermarsi questi ha accelerato. Ne è nato così un inseguimento, che si è protratto per diversi chilometri con manovre pericolose e tentativi di svernamento.

L’autista – l’unico a bordo – ha abbandona l’auto in via Madonna del Pantano e ha tentato di fuggire a piedi nelle campagne ma, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato dai Carabinieri. Uno dei militari è rimasto ferito: ha riportato una distorsione alla caviglia, giudicata guaribile in 10 giorni. L’automobilista fermato è un ragazzo di 16 anni ed è residente nel campo rom Giuglianese di via Carrafiello.

Poco dopo, sul posto sono sopraggiunti altri colleghi della Compagnia di Giugliano. Nel veicolo sono stati stati rinvenuti arnesi per lo scasso, bottiglie di liquore, ricevute di un punto scommesse, diverso materiale di cancelleria e del denaro.

Grazie alle indagini, a cui hanno contribuito gli agenti del locale Commissariato e ai carabinieri della Tenenza di Quarto, è emerso che il16enne, presumibilmente in compagnia di altre 5 persone, si era reso protagonista di altri sei furti avvenuti nei giorni scorsi.

Gli altri raid

Il primo è un tentato furto in un albergo di Varcaturo, il secondo episodio è invece un furto in un ristorante di via Staffetta. Non contenti i ladri hanno tentato di rubare in un negozio di Giugliano in via Casacelle per poi fare incursione in un centro scommesse di via San Nullo. Rubato anche il registratore di cassa all’interno di un ristorante cinese di via Ripuaria, i malviventi hanno perfino sottratto alcuni scatoloni a un autotrasportatore che era in sosta in un parcheggio di un centro commerciale di via Santa Maria a Cubito.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di attribuire al gruppo di ladri anche altri 2 raid avvenuti a Quarto in una posta privata di via Seitolla e in un centro scommesse di via Masullo. Il 16enne è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei. Continua, intanto, la caccia ai complici.