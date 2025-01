Giugliano, mondo della scuola in lutto: muore l’ex presidente del De Carlo Anna Tagliatela

Si è spenta a Giugliano Anna Tagliatela, ex preside del liceo A.M. De Carlo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra colleghi, studenti e cittadini che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità umane e professionali.

Giugliano, mondo della scuola in lutto: muore l’ex presidente del liceo A.M. De Carlo

Anna Tagliatela è stata una figura di riferimento per molte generazioni di studenti, distinguendosi per il suo impegno nell’educazione e la sua dedizione al miglioramento della scuola. Durante gli anni alla guida del liceo A.M. De Carlo, ha saputo favorire la crescita culturale e personale di tanti giovani.

I funerali si terranno martedì 21 gennaio alle ore 15:30 presso la parrocchia di San Pio X, dove amici, familiari e membri della comunità scolastica si riuniranno per dare l’ultimo saluto a una persona che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.